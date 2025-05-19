СМИ: Трамп перед разговором с Путиным пообщался с Зеленским

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает телеканал «Рада».

Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа в 17 часов

Отмечается, что беседа состоялась перед анонсированным ранее разговором главы Белого дома с российским лидером Владимиром Путиным, её детали не раскрываются.

По данным телеканала, после звонка президенту РФ Дональдт Трамп пообещал ещё раз поговорить с Зеленским.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор президентов России и США пройдёт с учётом переговоров в Стамбуле, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO
ТЕГИ:Телефонный РазговорВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры