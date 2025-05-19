СМИ: Трамп перед разговором с Путиным пообщался с Зеленским
Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает телеканал «Рада».
Отмечается, что беседа состоялась перед анонсированным ранее разговором главы Белого дома с российским лидером Владимиром Путиным, её детали не раскрываются.
По данным телеканала, после звонка президенту РФ Дональдт Трамп пообещал ещё раз поговорить с Зеленским.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор президентов России и США пройдёт с учётом переговоров в Стамбуле, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru