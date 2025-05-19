Том Круз заявил, что будет сниматься в кино до 100 лет
Звезда франшизы «Миссия невыполнима» Том Круз в интервью The Hollywood Reporter заявил, что намерен сниматься в кино до 100 лет.
В ходе беседы 62-летнему актёру напомнили, что два года назад он пообещал сниматься до 80 лет. Круз подтвердил, что всё ещё не хочет уходить в отставку и намерен оставаться в кадре и после своего восьмидесятилетия.
«На самом деле планирую дожить до 100 лет. И никогда не остановлюсь. Я не перестану сниматься. Меня эта работа восхищает», - резюмировал артист.
Ранее о том, что не собирается уходить на пенсию, заявил 71-летний гонконгский, китайский и американский актёр Джеки Чан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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