Том Круз заявил, что будет сниматься в кино до 100 лет

В ходе беседы 62-летнему актёру напомнили, что два года назад он пообещал сниматься до 80 лет. Круз подтвердил, что всё ещё не хочет уходить в отставку и намерен оставаться в кадре и после своего восьмидесятилетия.

«На самом деле планирую дожить до 100 лет. И никогда не остановлюсь. Я не перестану сниматься. Меня эта работа восхищает», - резюмировал артист.

Ранее о том, что не собирается уходить на пенсию, заявил 71-летний гонконгский, китайский и американский актёр Джеки Чан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».