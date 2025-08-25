Юрий Антонов опроверг сообщения о госпитализации

Народный артист России Юрий Антонов заявил, что информация о его госпитализации перед концертом в Казани не соответствует действительности, сообщает РИА Новости.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что музыканта якобы увезли на скорой перед выступлением на фестивале «Новая волна».