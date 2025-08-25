Юрий Антонов опроверг сообщения о госпитализации
Народный артист России Юрий Антонов заявил, что информация о его госпитализации перед концертом в Казани не соответствует действительности, сообщает РИА Новости.
Telegram-канал Mash ранее сообщил, что музыканта якобы увезли на скорой перед выступлением на фестивале «Новая волна».
Юрий Антонов родился в 1945 году в Ташкенте, окончил Молодечненское музыкальное училище. За свою карьеру он выпустил около 30 пластинок и дисков общим тиражом более 48 миллионов экземпляров.
Среди его самых известных песен — «Крыша дома твоего», «Поверь в мечту», «Долгожданный самолет», «От печали до радости» и «Лунная дорожка», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юрий Антонов опроверг сообщения о госпитализации
- Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном до конца года
- Депутат Останина пошутила о словах Шаляпина про замену артистов роботами
- Лесли объяснил возвращение Маркаряна в Россию «скучной жизнью в Европе»
- Россия готовится выйти из Европейской конвенции по предупреждению пыток
- Врио замгубернатора Курской области Базаров стал фигурантом дела о хищениях
- От Андерсона до Гайдая: Режиссер «Кибердеревни» раскрыл секреты второго сезона
- Сценарист «Притяжения» опроверг нехватку сериалов для подростков
- Киев пообещал ответ на инициативы Польши о запрете украинской символики
- Суд арестовал блогера Маркаряна по делу об оскорблении памяти защитников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru