В Госдуме отреагировали на идею запретить в стране пропаганду безделья

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Так он отреагировал на идею запретить в стране пропаганду безделья. С соответствующим призывом выступила председатель общественно-политического движения в защиту традиционных российских ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова. По ее словам, певец Прохор Шаляпин является ярким представителем идеологии праздности, которую необходимо запретить.

По словам депутата, ряд блогеров имитируют ведение праздного образа жизни, демонстрируя фотографии на фоне дорогих отелей и машин или примеряя дорогие украшения. Он считает, что эта информация дезориентирует молодежь. «Не просто так у нас трудовое законодательство позволяет работать уже с 14 лет», — отметил Нилов.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что каждый третий россиянин откладывает дела на потом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

