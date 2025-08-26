В Госдуме отреагировали на идею запретить в стране пропаганду безделья
Граждан России необходимо с детства приучать к труду, чтобы они понимали цену заработанных денег, сообщают «Известия».
Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Так он отреагировал на идею запретить в стране пропаганду безделья. С соответствующим призывом выступила председатель общественно-политического движения в защиту традиционных российских ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова. По ее словам, певец Прохор Шаляпин является ярким представителем идеологии праздности, которую необходимо запретить.
По словам депутата, ряд блогеров имитируют ведение праздного образа жизни, демонстрируя фотографии на фоне дорогих отелей и машин или примеряя дорогие украшения. Он считает, что эта информация дезориентирует молодежь. «Не просто так у нас трудовое законодательство позволяет работать уже с 14 лет», — отметил Нилов.
Ранее ВЦИОМ выяснил, что каждый третий россиянин откладывает дела на потом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: У 14 Sukhoi Superjet выявили недостатки в конструкции фюзеляжа
- В Госдуме отреагировали на идею запретить в стране пропаганду безделья
- Трамп: Путину не нравится Зеленский
- Леонтьев прилетел в Казань на «Новую волну»
- Сын альпинистки Наговицыной обратился к Генпрокурору РФ с просьбой спасти его мать
- Маск подал в суд на Apple и OpenAI, обвинив их в монополизации рынка ИИ
- Правительство продлило запрет на экспорт бензина
- Юрий Антонов опроверг сообщения о госпитализации
- Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном до конца года
- Депутат Останина пошутила о словах Шаляпина про замену артистов роботами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru