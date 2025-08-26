Трамп: Путину не нравится Зеленский
Глава США Дональд Трамп заявил журналистам, что президент России Владимир Путин негативно относится к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
На вопрос, почему Путин не стремится к встрече с Зеленским, американский президент ответил: «Потому что тот ему не нравится». «На самом деле, они друг другу не нравятся», — считает Трамп.
«Этого бы не произошло, если бы я был президентом», — указал также Трамп, говоря о конфликте вокруг Украины.
Ранее президент США заявил, что судьба переговоров по Украине станет ясна в ближайшие две недели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
