Правительство продлило запрет на экспорт бензина
Российское правительство приняло решение продлить действующий запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. Об этом сообщили по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, которое провел вице-премьер Александр Новак.
В кабмине уточнили, что мера продолжает действовать без изменений и будет продлена на новый срок.
Неделей ранее на заседании штаба Новак поддержал предложение Минэнерго оставить запрет для производителей на сентябрь, а для не производителей — до конца октября.
Власти также рекомендовали нефтяным компаниям обеспечивать достаточные объемы топлива на внутреннем рынке и воздерживаться от взаимных закупок на бирже, передает «Радиоточка НСН».
