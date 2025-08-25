Правительство продлило запрет на экспорт бензина

Российское правительство приняло решение продлить действующий запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. Об этом сообщили по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, которое провел вице-премьер Александр Новак.

В кабмине уточнили, что мера продолжает действовать без изменений и будет продлена на новый срок.