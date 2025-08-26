Леонтьев прилетел в Казань на «Новую волну»
26 августа 202500:14
Российский исполнитель Валерий Леонтьев прилетел в Казань, сообщает Telegram-кнал Mash.
Он заселился в президентский люкс рядом с кремлём. Днём певец выехал на репетицию — позже он споёт пять песен вживую на «Новой волне». Леонтьев прилетел на конкурс по личной просьбе композитора и продюсера Игоря Крутого.
Леонтьев решил отказаться именно от гастролей, однако единичные выступления в его графике сохранились, что связано с необходимостью покрывать текущие расходы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
