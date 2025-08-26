СМИ: У 14 Sukhoi Superjet выявили недостатки в конструкции фюзеляжа

Производитель лайнеров — ПАО «Яковлев» передал информацию об этом Росавиации. Ведомство предписало авиакомпаниям провести проверку 14 бортов, выпущенных в 2016 году.

Речь идет о проблеме с крепежом между кабиной пилотов и передней дверью Sukhoi Superjet 100. Попавшие под подозрение самолеты летают в авиакомпаниях «Ямал», «Россия», «Азимут» и других. Во время эксплуатации у них могут появиться трещины, деформации и складки в проблемной зоне фюзеляжа. Если в результате осмотра недостатки выявятся, предписано снять авиалайнеры с полетов для проведения ремонта.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» откажется от Superjet ради МС-21, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

