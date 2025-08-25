Маск подал в суд на Apple и OpenAI, обвинив их в монополизации рынка ИИ
Американский предприниматель Илон Маск подал судебный иск против корпорации Apple и компании OpenAI. В документе говорится, что они якобы объединили усилия для блокирования конкурентов и удержания монополии на рынке искусственного интеллекта.
Маск утверждает, что Apple не допускает к первой строчке в рейтинге App Store компании в сфере ИИ, кроме OpenAI. Он назвал это нарушением антимонопольного законодательства и отметил, что его компания xAI вынуждена защищать свои интересы через суд.
В иске также заявлено требование взыскать миллиарды долларов компенсации ущерба. Маск подчеркнул, что цель процесса — не только пресечь антиконкурентную практику, но и «дать возможность инноваторам вроде X и xAI конкурировать на равных».
Компания Маска xAI развивает чат-бот Grok, представленный в 2023 году. Его исходный код был открыт весной 2024-го. Сам Маск был одним из основателей OpenAI в 2015 году, но позднее покинул проект. Чат-бот ChatGPT компании стремительно набрал популярность после запуска в 2022 году, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маск подал в суд на Apple и OpenAI, обвинив их в монополизации рынка ИИ
- Правительство продлило запрет на экспорт бензина
- Юрий Антонов опроверг сообщения о госпитализации
- Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном до конца года
- Депутат Останина пошутила о словах Шаляпина про замену артистов роботами
- Лесли объяснил возвращение Маркаряна в Россию «скучной жизнью в Европе»
- Россия готовится выйти из Европейской конвенции по предупреждению пыток
- Врио замгубернатора Курской области Базаров стал фигурантом дела о хищениях
- От Андерсона до Гайдая: Режиссер «Кибердеревни» раскрыл секреты второго сезона
- Сценарист «Притяжения» опроверг нехватку сериалов для подростков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru