Маск подал в суд на Apple и OpenAI, обвинив их в монополизации рынка ИИ

Американский предприниматель Илон Маск подал судебный иск против корпорации Apple и компании OpenAI. В документе говорится, что они якобы объединили усилия для блокирования конкурентов и удержания монополии на рынке искусственного интеллекта.

Маск утверждает, что Apple не допускает к первой строчке в рейтинге App Store компании в сфере ИИ, кроме OpenAI. Он назвал это нарушением антимонопольного законодательства и отметил, что его компания xAI вынуждена защищать свои интересы через суд.