Сын альпинистки Наговицыной обратился к Генпрокурору РФ с просьбой спасти его мать

По его словам, она — опытный альпинист, имеет два спортивных разряда в альпинизме, обладает крепким здоровьем и отличной физической формой. «Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива», — указал он. Сын Наговицыной просит оказать содействие в организации аэровидеосъёмки района пика Победы с использованием дронов в целях подтверждения факта, что она жива.

В этом случае необходимо организовать спасательную операцию.

Ранее стало известно, что к альпинистке Наговицыной направят дрон и попытаются спасти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

