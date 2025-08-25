Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном до конца года
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он подчеркнул, что ждет такой возможности и надеется на ее проведение в ближайшем будущем.
По словам американского лидера, встреча с северокорейским руководителем могла бы состояться уже в 2025 году. Он отметил, что с начала его второго президентского срока у Вашингтона не возникало проблем в отношениях с КНДР, отмечает «Свободная пресса».
Трамп также обратил внимание на военный потенциал Северной Кореи, заявив, что страна обладает значительными возможностями.
25 августа Дональд Трамп провел переговоры в Белом доме с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном. Главным вопросом встречи стороны назвали торгово-инвестиционное сотрудничество, однако американский лидер также затронул тему ситуации вокруг Северной Кореи, передает «Радиоточка НСН».
