Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном до конца года

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он подчеркнул, что ждет такой возможности и надеется на ее проведение в ближайшем будущем.

По словам американского лидера, встреча с северокорейским руководителем могла бы состояться уже в 2025 году. Он отметил, что с начала его второго президентского срока у Вашингтона не возникало проблем в отношениях с КНДР, отмечает «Свободная пресса».