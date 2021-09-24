Грабители вернули олимпийские медали теннисистке Елене Весниной

Воры оставили медали на КПП у поселка, в котором проживает Веснина. Отмечается, что помимо медалей они оставили коробку конфет и записку с извинениями.

Ранее 12 сентября Веснина сообщила об ограблении ее дома. По ее словам, она забыла включить сигнализацию, и в момент ограбления система безопасности в доме не работала. Помимо медалей воры украли драгоценности. Сумма ущерба не называлась.





