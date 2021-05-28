Киркоров споет гимн перед игрой футбольных сборных России и Болгарии
Российский футбольный союз (РФС) объявил, что певец Филипп Киркоров исполнит гимн России перед товарищеским матчем сборной страны, который пройдет 5 июня на стадионе «Динамо».
Российские футболисты сыграют против сборной Болгарии, а выступление Киркорова станет главной частью развлекательной программы для болельщиков.
РФС также обещает, что на игре будут легенды российского и болгарского футбола.
Ранее стало известно, что за 40-минутный концерт в Санкт-Петербурге Киркоров получил в качестве гонорара 3,5 млн рублей. По данным «Комсомольской правды», выступление артиста было оплачено через сайт госзакупок, причем так делается уже не впервые.
В середине мая Литва объявила Киркорова «угрозой национальной безопасности» и запретила ему въезд в страну.
Юридический представитель Киркорова Александр Добровинский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» высказал мнение, что «наверное, Литва считает, что один Киркоров может завоевать и поработить ее полностью».
Сам певец пообещал, что Литве это будет «стоить очень дорого».
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