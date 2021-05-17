«Зайка» – угроза? Юрист «поработителя» Киркорова объяснил претензии Литвы
Александр Добровинский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» саркастически отозвался о запрете певцу приезжать в это прибалтийское государство.
Вильнюсский окружной административный суд в понедельник начал рассматривать иск Филиппа Киркорова, оспаривающего пятилетний запрет на въезд в Литву. Его юридический представитель Александр Добровинский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, в чем заключается причина претензий Литвы к исполнителю.
«Наверное, Литва считает, что один Киркоров может завоевать и поработить ее полностью. Не думаю, что такое же отношение будет где-нибудь во Франции или в Италии. Это изыски Литвы. Попался известный человек со своей концертной программой, которую ждут люди. Киркорова пригласили с гастролями в Литву. Он запланировал целую серию выступлений. Многие, я думаю, в дальнейшем столкнутся с этим же», - объяснил он.
Александр Добровинский также выразил непонимание, как планируют осуществлять запрет на въезд человеку с гражданством Европейского союза.
«Та сторона должна доказать, что Киркоров каким-то образом является сюжетом опасным для государства. Вот что он делает такое в своих песнях или в действиях? В чем опасность для Литвы Филиппа Бедросовича? Я напомню, что он гражданин России и гражданин Европейского Союза тоже. Это становится совсем интересно. И непонятно. Но дорога длинная. Мы дойдем до Европейского суда, если не получим положительное решение раньше. Мы пойдем до конца», - заявил он.
Юрист обратил внимание, что претензии Литвы к исполнителю несостоятельны.
«Литва – не очень большое государство с не очень ясной позицией, кроме того, что они хотят быть лидерами в таком недружественном отношении к России. Такое ощущение, если они не будут этого делать, их никто и замечать не будет. При всем моем большом уважении к литовскому народу и к самому государству, но это так. Они должны быть святее Папы Римского в войне против нашей страны. Надо было из него сделать какого-то монстра, который проповедует, очевидно, в песне "Зайка моя" нечто, что может разрушить государственный институт», - добавил он.
Ранее МВД Литвы сообщило, что с 19 января 2021 года и сроком на пять лет российский эстрадный исполнитель попадает в список нежелательных лиц в стране. Официальный Вильнюс обосновал свое решение тем, что во время своих неоднократных посещений Крыма певец «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины». Киркоров обжаловал запрет в Вильнюсском окружном административном суде. При этом он пообещал, что это решение будет стоить Вильнюсу «очень дорого».
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