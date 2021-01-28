Киркоров пригрозил Литве большими проблемами
Певец Филипп Киркоров намерен судиться в европейских инстанциях из-за запрета на въезд в Литву, артист убежден, что это решение правительству прибалтийской республики обойдется «очень дорого». Об этом сообщает РИА Новости.
Адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил, что артист обжалует запрет в «судах Европы».
«Запретили въезд и запретили — это их проблемы, скоро у них начнутся проблемы, они еще даже сами не знают какие. Мой адвокат настроен очень серьезно. Это Литве как члену Евросоюза будет стоить очень дорого, так как произошло абсолютное нарушение моих человеческих прав», — приводит слова Киркорова агентство.
Ранее МВД Литвы сообщило, что с 19 января 2021 года и сроком на пять лет российский эстрадный исполнитель попадает в список нежелательных лиц в стране. Официальный Вильнюс свое решение обосновал тем, что во время своих неоднократных посещений Крыма певец «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».
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