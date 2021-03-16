СМИ: Концерт Киркорова обошелся Петербургу в 3,5 млн рублей

Накануне певец Филипп Киркоров выступал в Санкт-Петербурге, на сцене артист провел 40 минут, за что получил гонорар в 3,5 млн рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Как отмечает издание, еще одна участница концерта Татьяна Буланова за свое выступление на той же сцене получила всего 150 тысяч рублей.

Журналисты указывают, что выступление Киркорова было оплачено через сайт госзакупок. И так делается уже не впервые, три года назад сотрудники регионального минсоцразвития приобрели через сайт госзакупок 13 билетов на шоу певца «Я» и заплатили за это 25 тысяч рублей, указывает сумму «Комсомолка».

Ранее СМИ сообщали, что Киркоров снова начал ругаться с журналистами. Инцидент произошел на вечеринке по случаю Дня Рождения его подруги диджея Кати Гусевой. Певец вручил имениннице подарок и поспешил уйти с праздника, но с ним в лифт зашли журналисты, в ответ на их расспросы Киркоров вышел из себя.

Предполагается, что плохое настроение артиста может быть связано с его многомиллионным долгом латвийскому банку.



