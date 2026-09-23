В Стерлитамаке задержали владельца ТЦ, где при пожаре погибли четыре человека

Накануне в ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке произошло возгорание, погибли четыре человека, напоминает RT.

По данным СК, индивидуальный предприниматель – владелец комплекса был задержан по делу о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, повлекшем смерть двух и более лиц.

«По версии следствия, собственник здания не обеспечил надлежащее соблюдение норм и требований пожарной безопасности при эксплуатации объекта, что привело к трагическим последствиям», - указали в ведомстве.

Правоохранители решают вопрос о предъявлении обвинения задержанному и избрании меры пресечения.

