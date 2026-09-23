В Стерлитамаке задержали владельца ТЦ, где при пожаре погибли четыре человека
Владельца торгового комплекса в Стерлитамаке, где в результате пожара погибли люди, задержали по подозрению в ненадлежащем оказании услуг. Об этом сообщает Следственный комитет.
Накануне в ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке произошло возгорание, погибли четыре человека, напоминает RT.
По данным СК, индивидуальный предприниматель – владелец комплекса был задержан по делу о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, повлекшем смерть двух и более лиц.
«По версии следствия, собственник здания не обеспечил надлежащее соблюдение норм и требований пожарной безопасности при эксплуатации объекта, что привело к трагическим последствиям», - указали в ведомстве.
Правоохранители решают вопрос о предъявлении обвинения задержанному и избрании меры пресечения.
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