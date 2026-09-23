Ресторатор заявил об ударе по бизнесу из-за доставки готовой еды
Сергей Миронов заявил НСН, что сейчас рестораны борются за ту категорию посетителей, которая приходит именно поесть, потому что несмотря на полную посадку в выходные, с понедельника по четверг заполнить зал очень сложно.
Доставка готовой еды из ритейла нанесла колоссальный удар по ресторанному бизнесу: если убрать этот сегмент, то рестораны вырастут на 25%. Об этом в пресс-центре НСН рассказал омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
«Ресторан имеет две категории гостей: первая ходит в ресторан провести время, встретиться с друзьями. На них готовая еда не влияет. Однако есть вторая категория гостей, которая наиболее важна — те, кто приходит просто поесть. И все рестораны борются именно за них. Да, в пятницу, субботу и воскресенье у нас полная посадка, однако ресторанам все еще нужны люди и в понедельник, и во вторник и в другие дни. И вот если раньше у потребителя, кто не хочет готовить, было два варианта: ресторан или доставка из ресторана, то теперь есть еще и третий вариант — готовая еда из ритейла. Доставка готовой еды прирастает по 35% год. Удар по ресторанному бизнесу колоссальный. Если завтра просто убрать готовую еду, то рестораны вырастут процентов на 25», - рассказал он.
Ранее основатель и гендиректор сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров раскрыл НСН, что сейчас в сфере общепита происходит коррекция: рестораны, открывшиеся на подъеме в 2022-2024 годах авансом, не выдерживают и закрываются, как и те, что за 10 лет не попытались хоть как-то обновиться.
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