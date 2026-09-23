Песков назвал недальновидным нагнетание русофобии в Европе
Нагнетание в Европе русофобии - недальновидная политика, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он заявил журналистам.
Как отметил представитель Кремля, власти Великобритании занимаются нагнетанием русофобских настроений на континенте. Аналогичные шаги предпринимают в Германии, Франции и других странах Европы, пишет RT.
«С нашей точки зрения, это абсолютно недальновидная политика», - указал пресс-секретарь.
Песков подчеркнул, что такие действия не приближают шаги, которые могли бы привести к разрядке напряженности в перспективе.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что руководство Европы по уровню русофобии превзошло нацистскую Германию, пишет «Радиоточка НСН».
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