Развитие компьютерных технологий подогревает спрос на сырье для компонентов, но это, чаще всего, агрессивная спекуляция, поэтому лучше не вкладывать деньги в такие фьючерсы, иначе можно потерять свои деньги, рассказал НСН старший инвестиционный консультант Тимур Нигматуллин.



Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал медь «новым золотом». Об этом он написал в X. Поводом для такой публикации стал резкий рост цен. Стоимость меди на бирже Comex 22 сентября обновила исторический максимум, поднявшись до около 1,28 миллиона рублей за тонну. Нигматуллин объяснил такой всплеск.