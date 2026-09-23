Риск и спекуляция? Россиян предостерегли от вложений в медь и металлы

На фондовых рынках есть краткосрочный спрос на сырье, которое используется в строительстве дата-центров для искусственного интеллекта, но это сомнительная инвестиция, заявил НСН Тимур Нигматуллин.

Развитие компьютерных технологий подогревает спрос на сырье для компонентов, но это, чаще всего, агрессивная спекуляция, поэтому лучше не вкладывать деньги в такие фьючерсы, иначе можно потерять свои деньги, рассказал НСН старший инвестиционный консультант Тимур Нигматуллин.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал медь «новым золотом». Об этом он написал в X. Поводом для такой публикации стал резкий рост цен. Стоимость меди на бирже Comex 22 сентября обновила исторический максимум, поднявшись до около 1,28 миллиона рублей за тонну. Нигматуллин объяснил такой всплеск.

Глава РФПИ Дмитриев назвал медь новым золотом
«Это эффект спроса на строительство дата-центров. Мы наблюдаем его во многих товарах и услугах, начиная от графических чипов или чипов памяти, заканчивая простыми товарами, такими, как медь, потому что она используется при производстве электроники как один из ключевых компонентов. Но мнение экономистов расходится в том, насколько этот спрос стабилен. Все очень быстро меняется. Я бы не назвал это инвестицией. По факту, если мы обсуждаем покупку фьючерсов, это довольно агрессивная спекуляция, и, как правило, почти все, кто занимаются подобными спекуляциями, рано или поздно теряют весь свой капитал. Я бы не исходил из того, что рост спроса на какие-то отдельные металлы, в данном случае, из 300 дата-центров, является причиной для того, чтобы искать, на каких металлах есть смысл спекулировать», — отметил он.

Ранее Нигматуллин предположил в эфире НСН, когда рубль дойдет до «выше ста» за доллар.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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