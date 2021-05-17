В Литве назвали Киркорова угрозой национальной безопасности

МВД Литвы объяснило, с чем связан запрет на въезд в эту страну российскому певцу Филиппу Киркорову, сообщил РИА Новости адвокат певца Александр Добровинский.

Вильнюсский окружной административный суд в понедельник начал рассматривать иск Киркорова, оспаривающего пятилетний запрет на въезд в Литву.

«Решение о запрете на въезд певцу Филиппу Киркорову было принято в целях защиты государственной безопасности от Киркорова», - сказал Добровинский.

По его словам, в ходе заседания суда МВД Литвы представило аргументы, объясняющие данное решение. Однако, по мнению Добровинского, они оказались неубедительными, из чего можно сделать вывод о том, что Киркорову запретили въезд в Литву по просьбе МИД этой страны с целью давления на Россию.

Ранее МВД Литвы сообщило, что с 19 января 2021 года и сроком на пять лет российский эстрадный исполнитель попадает в список нежелательных лиц в стране. Официальный Вильнюс обосновал свое решение тем, что во время своих неоднократных посещений Крыма певец «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины». Киркоров обжаловал запрет в Вильнюсском окружном административном суде. При этом он пообещал, что это решение будет стоить Вильнюсу «очень дорого».

