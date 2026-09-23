Де Ниро и Скорсезе наградили орденом Почетного легиона
Президент Франции Эммануэль Макрон вручил актеру Роберту Де Ниро и режиссеру Мартину Скорсезе орден Почетного легиона. Об этом пишет газета Ouest-France.
Издание напомнило, что Де Ниро стал кавалером ордена в 1997-м, Скорсезе - в 1998 году. Кроме того, в 2005-м последний получил титул офицера ордена. Теперь актеру присвоили статус офицера, режиссеру - Великого офицера.
Торжественная церемония награждения прошла в культурном центре Вилла Альбертин. Кинематографисты получили награды за «приверженность вопросам образования в области визуальных искусств» и независимое творчество.
Ранее актер, народный артист России Евгений Миронов был награжден орденом имени Владимира Арсеньева - выдающегося исследователя Дальнего Востока.
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