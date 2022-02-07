Россия досрочно выиграла золото олимпийского командного турнира фигуристов
Сборная России по фигурному катанию досрочно завоевала золото в командном турнире на зимних Олимпийских играх в Пекине.
По итогам семи из восьми видов российские спортсмены лидируют с запасом, не позволяющим соперникам претендовать на первое место, пишет РИА ФАН.
Национальную команду по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 представляют одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, дуэт Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Благодаря золоту фигуристов в командном турнире сборная России заняла первую строчку медального зачета Игр, пишет Газета.ру.
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