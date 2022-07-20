«Карлсен не вернется»: Россиянина Непомнящего «прокатили» мимо битвы за шахматную корону

КАРЛСЕН: МОТИВАЦИЯ И ПРАЗДНИК

В 2013 году Магнус Карлсен впервые стал чемпионом мира, после чего норвежец четыре раза защитил свой титул. В частности, в 2016 году он победил Сергея Карякина, а в 2021 году Яна Непомнящего.

В начале июля Непомнящий выиграл турнир претендентов и должен был сыграть вновь с Карлсеном в 2023 году, но тот объявил в среду, что защищать титул не будет.

«Я много думал над этим в течение длительного времени, более полутора лет. Я говорил с людьми из команды, я говорил с FIDE, я говорил с Яном, и я сказал им, что у меня нет мотивации играть еще одну игру на первенство мира», - сказал Карлсен.

Он отметил, что после окончания турнира претендентов встречался с руководством Международной шахматной федерации (FIDE), главой которой является россиянин Аркадий Дворкович.

«У меня не было ни требований, ни предложений — я был там, чтобы сказать им, что не буду защищать титул. У нас была небольшая дискуссия. Они пришли с несколькими предложениями. Некоторые из них мне понравились, некоторые — нет. Однако мое решение остается в силе. Решение меня устраивает», - добавил норвежец.

При этом он не сказал ни слова о том, что это как-то связано с политикой. Ранее СМИ сообщали, что Карлсен хочет сыграть в матче за шахматную корону с 18-летним французом иранского происхождения Алирезой Фируджа, однако тот не смог выиграть турнир претендентов.

Интересно, что чемпион мира объявил о своем решении в Международный день шахмат. При этом 31-летний гроссмейстер не исключил, что когда-нибудь вновь поборется за титул.

После отказа Карлсена Непомнящий не становится автоматически новым чемпионом мира. Согласно регламенту, россиянин сыграет с китайцем Дин Лижэнем, занявшим второе место на турнире претендентов.