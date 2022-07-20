«Карлсен не вернется»: Россиянина Непомнящего «прокатили» мимо битвы за шахматную корону
Карлсен утверждает, что потерял мотивацию, Песков сожалеет и ждет корону в Москве, а болельщики допускают, что норвежец психанул и «включил Фишера».
В шахматном мире разразился скандал – чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен отказался играть титульный матч с россиянином Яном Непомнящим.
Карлсен объяснил это решение отсутствием мотивации, однако многие усматривают в нем политические мотивы.
При этом Непомнящий открыто высказывался против спецоперации на Украине, в отличие от другого россиянина Сергея Карякина, которого в итоге отстранили от турнира претендентов.
КАРЛСЕН: МОТИВАЦИЯ И ПРАЗДНИК
В 2013 году Магнус Карлсен впервые стал чемпионом мира, после чего норвежец четыре раза защитил свой титул. В частности, в 2016 году он победил Сергея Карякина, а в 2021 году Яна Непомнящего.
В начале июля Непомнящий выиграл турнир претендентов и должен был сыграть вновь с Карлсеном в 2023 году, но тот объявил в среду, что защищать титул не будет.
«Я много думал над этим в течение длительного времени, более полутора лет. Я говорил с людьми из команды, я говорил с FIDE, я говорил с Яном, и я сказал им, что у меня нет мотивации играть еще одну игру на первенство мира», - сказал Карлсен.
Он отметил, что после окончания турнира претендентов встречался с руководством Международной шахматной федерации (FIDE), главой которой является россиянин Аркадий Дворкович.
«У меня не было ни требований, ни предложений — я был там, чтобы сказать им, что не буду защищать титул. У нас была небольшая дискуссия. Они пришли с несколькими предложениями. Некоторые из них мне понравились, некоторые — нет. Однако мое решение остается в силе. Решение меня устраивает», - добавил норвежец.
При этом он не сказал ни слова о том, что это как-то связано с политикой. Ранее СМИ сообщали, что Карлсен хочет сыграть в матче за шахматную корону с 18-летним французом иранского происхождения Алирезой Фируджа, однако тот не смог выиграть турнир претендентов.
Интересно, что чемпион мира объявил о своем решении в Международный день шахмат. При этом 31-летний гроссмейстер не исключил, что когда-нибудь вновь поборется за титул.
После отказа Карлсена Непомнящий не становится автоматически новым чемпионом мира. Согласно регламенту, россиянин сыграет с китайцем Дин Лижэнем, занявшим второе место на турнире претендентов.
НЕПОМНЯЩИЙ VS КАРЯКИН: «НЕ ОБЩАЕМСЯ, НО УВАЖАЮ»
После начала спецоперации на Украине в российских шахматах произошел раскол.
Президент FIDE Аркадий Дворкович и Ян Непомнящий высказались против спецоперации.
«История видела немало черных четвергов. Но сегодняшний чернее прочих», - написал Непомнящий в соцсетях 24 февраля.
А вот другой российских шахматист, уроженец Симферополя Сергей Карякин, до 2009 года выступавший под флагом Украины, высказал противоположную позицию. Он написал открытое письмо в поддержку решения Владимира Путина о спецоперации в Донбассе, после чего был дисквалифицирован FIDE и отстранен от турнира претендентов на матч с Карлсеном.
«Жалею ли о политических высказываниях, из-за которых меня дисквалифицировали? Нет! Сто процентов! И мнения своего не меняю. Если бы можно было вернуть всё назад — сделал бы то же самое. Вот Непомнящий сразу выступил против спецоперации, подписал письмо, благодаря чему теперь спокойно участвует в международных турнирах под флагом ФИДЕ. Там российским шахматистам выставили чёткое условие — играть могут только те, кто осуждает спецоперацию», - сказал Карякин в начале июля «Спорт-Экспрессу».
При этом он признался, что не общается с Непомнящим с 24 февраля, но уважает его, как шахматиста.
«Ян выбрал свой путь. Он отличается от моего. С 24 февраля мы не общаемся. Но это если говорить о политике. Что касается шахмат, то гроссмейстера Непомнящего я уважаю. Он великолепно провёл Турнир претендентов и по праву там победил», — пояснил Карякин.
ВКЛЮЧИЛ ФИШЕРА
В Кремле выразили сожаление в связи с решением Карлсена.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что шахматная корона все-таки будет в России.
«Конечно, сожалеем! Это не красит Карлсена. Всё равно будем болеть за Яна и ждать корону в России», — сказал Песков ТАСС.
Сам Ян Непомнящий признался, что пока не готов комментировать отказ норвежца.
«Я сейчас не готов общаться», - сказал он РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.
Личный тренер Непомнящего Владимир Поткин сказал, что поступок Карлсена шокирует, но не стал искать в нем какой-то двойной смысл.
«Такое решение Магнуса Карлсена в какой-то степени шокирует. Все-таки он чемпион мира и действующий шахматист. Может быть, это связано с его какими-то внутренними убеждениями. Я не думаю, что здесь есть какой-то подтекст, связанный с тем, что это матч именно с Яном. Ян сейчас - однозначно самый сильный соперник для Магнуса. Поэтому, конечно, отчасти заявление Магнуса шокирует. Мы с нетерпением ожидали этого самого яркого матча», - сказал Поткин.
Со своей стороны, президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов напомнил в связи с решением Карлсена о Бобби Фишере.
«Решение Карлсена неожиданное. Магнус - выдающийся спортсмен, и то, что он принял такое решение, заслуживает уважения. Такие случаи в истории шахмат были, как мы все помним и знаем. Раньше Анатолий Карпов стал чемпионом мира, когда Роберт Фишер не вышел на матч. Сегодня регламент другой, победитель турнира претендентов играет со вторым номером - это Дин Лижэнь. Поэтому в истории шахмат точно будет новый чемпион мира. И мы верим и надеемся, что это будет россиянин», - сказал Филатов РИА Новости.
При этом глава FIDE Аркадий Дворкович остудил пыл «горячих голов», уже начавших призывать к дисквалификации Карлсена.
«Санкций нет и быть не может, так как никакие правила нарушены не были», - подчеркнул Дворкович, отметив, что воспринял решение Карлсена «с уважением».
Однако то, о чем не говорят в слух, поклонники шахмат прочитали между строк и, конечно же, озвучили в интернете:
«Да хорош, опять политика. А Непомнящиий может его вытеснить», - предположил megapolisrus1985.
«Слабак, видимо от русских постоянная трясучка и стресс, а вот мигранты бегающие с ножами и давящие соотечественников, это другое», - посетовала kornetka.
«Вспоминая результат их предыдущего матча, вряд ли можно предположить, что испугался. Скорее "фишера" включил. Шахматные чемпионы частенько отличаются неадекватным поведением», - углубился в историю vadi78.
«Заменить на Карякина», - выразил общее мнение andrey-33.
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