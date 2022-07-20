Гроссмейстер Карлсен решил отказаться от матча с Непомнящим за звание чемпиона мира

Как заявил Карлсен в интервью в подкасте «Эффект Магнуса», у него нет мотивации участвовать еще в одном поединке за звание чемпиона.

В то же время гроссмейстер намерен продолжить заниматься шахматами. Карлсен не исключил, что позже вернется на чемпионат мира по классическим шахматам.

Ранее СМИ сообщили, что Карлсен откажется от поединка с Непомнящим, если формат матча не будет изменен. При этом норвежский гроссмейстер хотел сыграть с французским шахматистом Алирезой Фирузджой.

