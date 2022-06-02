Путин наградил шахматиста Карякина
2 июня 202217:24
Президент РФ Владимир Путин наградил российского гроссмейстера Сергея Карякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Указ главы государства опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
В нём отмечается, что Карякин удостоен награды за развитие российского спорта и популяризацию шахматного движения.
Ранее сообщалось, что FIDE дисквалифицировала российского шахматиста Сергея Корякина.
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2 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru