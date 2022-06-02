Путин наградил шахматиста Карякина

Мэр Москвы открыл новые корпуса больницы в Коммунарке Рынок труда в Москве остаётся стабильным Почти 1,5 тыс сотрудников центров госуслуг работают администраторами в поликлиниках До 30 июня пассажиры метро и всего наземного общественного транспорта могут совершать поездки с выгодой В МЧС предупреждают о дожде, грозе, граде и ветре