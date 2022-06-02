Путин наградил шахматиста Карякина

Президент РФ Владимир Путин наградил российского гроссмейстера Сергея Карякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Указ главы государства опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Песков прокомментировал дисквалификацию шахматиста Сергея Карякина

В нём отмечается, что Карякин удостоен награды за развитие российского спорта и популяризацию шахматного движения.

Ранее сообщалось, что FIDE дисквалифицировала российского шахматиста Сергея Корякина.

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ФОТО: Шахматист Сергей Карякин
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