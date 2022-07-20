Песков: Отказ Карлсена от матча за шахматную корону был ожидаем

Отказ от матча за мировую шахматную корону действующего чемпиона норвежца Магнуса Карлсена из-за потери мотивации был ожидаемым. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сожалеем в этой связи. Но все равно ждем шахматную корону в России», — подчеркнул Песков.

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Ранее норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен решил отказаться от матча с россиянином Яном Непомнящим за звание чемпиона мира.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияМатчШахматыДмитрий Песков
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