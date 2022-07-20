Песков: Отказ Карлсена от матча за шахматную корону был ожидаем
20 июля 202215:23
Отказ от матча за мировую шахматную корону действующего чемпиона норвежца Магнуса Карлсена из-за потери мотивации был ожидаемым. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Сожалеем в этой связи. Но все равно ждем шахматную корону в России», — подчеркнул Песков.
Ранее норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен решил отказаться от матча с россиянином Яном Непомнящим за звание чемпиона мира.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru