«Кайф, чума и вылетающее сердце!» В России празднуют выход хоккеистов в финал Олимпиады

ГРЫЗНЯ СО ШВЕДАМИ И «ФИНАЛ МЕСТИ»

«Наши догрызли шведов в чумовой серии буллитов! Россияне находились на волоске от поражения, но победный бросок Грицюка сохранил надежду на золото», - подводит итоги матча «Чемпионат».

«20-летний Грицюк пробился в хоккей из закрытого города. Его буллит вывел Россию в финал Олимпиады», - указывает имя главного героя «Спортс.ру».

А вот президент ФХР Владислав Третьяк отмечает блестящую игру вратаря Ивана Федотова.

«Вратарь наш, конечно, дал! Не хочу хвались особо Ивана Федотова сейчас, но он просто молодец! Только бы не сглазить. Я хочу сказать, что самое главное в таких матчах биться. Игры очень тяжелые», - сказал Третьяк «РИА Новости».

Со своей стороны, главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв отметил Егора Яковлева, спасшего Россию от поражения в «основной» серии буллитов, когда у команд было по пять попыток.

«Мы провели хороший матч, могли выиграть, даже по буллитам. Последний буллит русского парня — сильно, взял Россию себе на плечи и забил», - удивился Гарпенлёв.

А вот антигероем матча мог стать Никита Гусев, который сначала забил буллит, а потом не забил два подряд.

«Немножко был уже холодный, поэтому в конце чуть не так все сделал. Но самое главное, что мы выиграли, и это реально сейчас самое главное. В принципе знал, что я буду делать, просто вратарь у них хороший. Мы вместе тренируемся, поэтому он меня хорошо знал», - объяснил причину фиаско Гусев.

По мнению знаменитого хоккеиста Вячеслава Фетисова, Россия сегодня провел лучший матч на турнире.

«Игру назвали тягомотиной? Какая тягомотина? Мы в финале Олимпийских игр! О какой тягомотине речь? Это был полуфинал Олимпиады, где цена очень высока. Шведы — непростой соперник. Шведы и финны — это лучшие команды на турнире, и против них неудобно играть. Наша команда провела лучшую свою игру», — сказал Фетисов «Спорт-Экспрессу».

Перед финалом Россия – Финляндия кое-кто заговорил о «финале мести». Однако с ними не согласился двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«Поздравляю! Молодцы! Отомстим Финляндии за Олимпиаду в Сочи? Финал мести не будет. Ну, слишком громко. Мы и так олимпийские чемпионы. Но должок можем вернуть», — отметил Кожевников.