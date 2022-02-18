«Кайф, чума и вылетающее сердце!» В России празднуют выход хоккеистов в финал Олимпиады
Болельщики передают привет пацанам и «хейтерам», СМИ ищут героев «чумовой» серии буллитов, а самые кровожадные думают о «финале мести» против финнов.
Сборная России по хоккею, несмотря на волны критики и хейта, впервые в истории добралась до второго подряд олимпийского финала, и теперь сыграет в «золотом матче» с Финляндией.
Для определения победителя валидольного полуфинала России и Швеции потребовалось пробить 16 буллитов, решающий из которых забил 20-летний Арсений Грицюк.
ГРЫЗНЯ СО ШВЕДАМИ И «ФИНАЛ МЕСТИ»
«Наши догрызли шведов в чумовой серии буллитов! Россияне находились на волоске от поражения, но победный бросок Грицюка сохранил надежду на золото», - подводит итоги матча «Чемпионат».
«20-летний Грицюк пробился в хоккей из закрытого города. Его буллит вывел Россию в финал Олимпиады», - указывает имя главного героя «Спортс.ру».
А вот президент ФХР Владислав Третьяк отмечает блестящую игру вратаря Ивана Федотова.
«Вратарь наш, конечно, дал! Не хочу хвались особо Ивана Федотова сейчас, но он просто молодец! Только бы не сглазить. Я хочу сказать, что самое главное в таких матчах биться. Игры очень тяжелые», - сказал Третьяк «РИА Новости».
Со своей стороны, главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв отметил Егора Яковлева, спасшего Россию от поражения в «основной» серии буллитов, когда у команд было по пять попыток.
«Мы провели хороший матч, могли выиграть, даже по буллитам. Последний буллит русского парня — сильно, взял Россию себе на плечи и забил», - удивился Гарпенлёв.
А вот антигероем матча мог стать Никита Гусев, который сначала забил буллит, а потом не забил два подряд.
«Немножко был уже холодный, поэтому в конце чуть не так все сделал. Но самое главное, что мы выиграли, и это реально сейчас самое главное. В принципе знал, что я буду делать, просто вратарь у них хороший. Мы вместе тренируемся, поэтому он меня хорошо знал», - объяснил причину фиаско Гусев.
По мнению знаменитого хоккеиста Вячеслава Фетисова, Россия сегодня провел лучший матч на турнире.
«Игру назвали тягомотиной? Какая тягомотина? Мы в финале Олимпийских игр! О какой тягомотине речь? Это был полуфинал Олимпиады, где цена очень высока. Шведы — непростой соперник. Шведы и финны — это лучшие команды на турнире, и против них неудобно играть. Наша команда провела лучшую свою игру», — сказал Фетисов «Спорт-Экспрессу».
Перед финалом Россия – Финляндия кое-кто заговорил о «финале мести». Однако с ними не согласился двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
«Поздравляю! Молодцы! Отомстим Финляндии за Олимпиаду в Сочи? Финал мести не будет. Ну, слишком громко. Мы и так олимпийские чемпионы. Но должок можем вернуть», — отметил Кожевников.
ПРИВЕТ ХЕЙТЕРАМ И ПОИСКИ КОРВАЛОЛА.
Сам Арсений Грицюк объяснил настрой на решающий буллит желанием исправить ошибку.
«Мой буллит? Всё говорю: виноват в первом голе. Потерял шайбу в чужой зоне. Вернулся, но потерял игрока за спиной. Сидело в душе, что моя ошибка может навредить всей команде. Хотелось выйти и исправить. Рад, что Ваня Федотов здорово сыграл. Он дал нам шанс», - признался уроженец закрытого города Железногорска в Красноярском крае.
Ну а пока игроки и специалисты подводят «шведские итоги» и готовятся к Финляндии, болельщики делятся в интернете новостями о здоровье.
«Чуть не поседела», - призналась baricupati1986.
«Хорошо, что я раньше полысел, седеть не придётся», - ответил девушке Manch.
alexander88lesik добавил: «У меня чуть сердце не вылетело».
«С этих буллитов можно в больничку отъехать», - согласился Dagorat.
«Корвалольный матч», - констатировала babusya22.
«Есть энхаэловцы, нет энхаэловцев, не знаю. Я кайфанул от этого матча. Молодцы пацаны!», - ударился в философию SaniaLaser.
«Россия с победой! Молодцы! Всем хейтерам пламенный привет», - подвел итоги пятницы Vagner01.
Финальный матч хоккейного турнира Олимпиады-2022 а Пекине пройдет в воскресенье, 20 февраля. Ну а начинался путь России к главному матчу с того самого «отвратительного чуда», о котором говорили болельщики и эксперты после скромной победы над Швейцарией.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,0 млн+180 тыс. / сут.
Умерли
344 тыс.+784 / сут.
Выздоровели
12,0 млн+198 тыс. / сут.
- Умер народный артист РФ Борис Невзоров
- Депутат Водолацкий: Ростовская область справится с приемом эвакуируемых жителей Донбасса
- Главком ВСУ заявил, что вариант наступления на Донбасс даже не рассматривается
- СМИ: В центре Донецка прогремел мощный взрыв
- Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей всем эвакуированным из Донбасса
- Макаревич рассказал, что с трудом терпит жизнь в России
- В Луганске и Донецке началась эвакуация мирных жителей в Россию
- Хоккеисты России вышли в финал Олимпиады, победив Швецию
- ДНР и ЛНР отвергли предложение Киева о проведении заседания контактной группы
- Киев опроверг данные о наступлении на Донбасс
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru