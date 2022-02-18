«Кайф, чума и вылетающее сердце!» В России празднуют выход хоккеистов в финал Олимпиады

Болельщики передают привет пацанам и «хейтерам», СМИ ищут героев «чумовой» серии буллитов, а самые кровожадные думают о «финале мести» против финнов.

Сборная России по хоккею, несмотря на волны критики и хейта, впервые в истории добралась до второго подряд олимпийского финала, и теперь сыграет в «золотом матче» с Финляндией.

Для определения победителя валидольного полуфинала России и Швеции потребовалось пробить 16 буллитов, решающий из которых забил 20-летний Арсений Грицюк.

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ГРЫЗНЯ СО ШВЕДАМИ И «ФИНАЛ МЕСТИ»

«Наши догрызли шведов в чумовой серии буллитов! Россияне находились на волоске от поражения, но победный бросок Грицюка сохранил надежду на золото», - подводит итоги матча «Чемпионат».

«20-летний Грицюк пробился в хоккей из закрытого города. Его буллит вывел Россию в финал Олимпиады», - указывает имя главного героя «Спортс.ру».

А вот президент ФХР Владислав Третьяк отмечает блестящую игру вратаря Ивана Федотова.

«Вратарь наш, конечно, дал! Не хочу хвались особо Ивана Федотова сейчас, но он просто молодец! Только бы не сглазить. Я хочу сказать, что самое главное в таких матчах биться. Игры очень тяжелые», - сказал Третьяк «РИА Новости».

Со своей стороны, главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв отметил Егора Яковлева, спасшего Россию от поражения в «основной» серии буллитов, когда у команд было по пять попыток.

«Мы провели хороший матч, могли выиграть, даже по буллитам. Последний буллит русского парня — сильно, взял Россию себе на плечи и забил», - удивился Гарпенлёв.

А вот антигероем матча мог стать Никита Гусев, который сначала забил буллит, а потом не забил два подряд.

«Немножко был уже холодный, поэтому в конце чуть не так все сделал. Но самое главное, что мы выиграли, и это реально сейчас самое главное. В принципе знал, что я буду делать, просто вратарь у них хороший. Мы вместе тренируемся, поэтому он меня хорошо знал», - объяснил причину фиаско Гусев.

По мнению знаменитого хоккеиста Вячеслава Фетисова, Россия сегодня провел лучший матч на турнире.

«Игру назвали тягомотиной? Какая тягомотина? Мы в финале Олимпийских игр! О какой тягомотине речь? Это был полуфинал Олимпиады, где цена очень высока. Шведы — непростой соперник. Шведы и финны — это лучшие команды на турнире, и против них неудобно играть. Наша команда провела лучшую свою игру», — сказал Фетисов «Спорт-Экспрессу».

Перед финалом Россия – Финляндия кое-кто заговорил о «финале мести». Однако с ними не согласился двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«Поздравляю! Молодцы! Отомстим Финляндии за Олимпиаду в Сочи? Финал мести не будет. Ну, слишком громко. Мы и так олимпийские чемпионы. Но должок можем вернуть», — отметил Кожевников.

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ПРИВЕТ ХЕЙТЕРАМ И ПОИСКИ КОРВАЛОЛА.

Сам Арсений Грицюк объяснил настрой на решающий буллит желанием исправить ошибку.

«Мой буллит? Всё говорю: виноват в первом голе. Потерял шайбу в чужой зоне. Вернулся, но потерял игрока за спиной. Сидело в душе, что моя ошибка может навредить всей команде. Хотелось выйти и исправить. Рад, что Ваня Федотов здорово сыграл. Он дал нам шанс», - признался уроженец закрытого города Железногорска в Красноярском крае.

Ну а пока игроки и специалисты подводят «шведские итоги» и готовятся к Финляндии, болельщики делятся в интернете новостями о здоровье.

«Чуть не поседела», - призналась baricupati1986.

«Хорошо, что я раньше полысел, седеть не придётся», - ответил девушке Manch.

alexander88lesik добавил: «У меня чуть сердце не вылетело».

«С этих буллитов можно в больничку отъехать», - согласился Dagorat.

«Корвалольный матч», - констатировала babusya22.

«Есть энхаэловцы, нет энхаэловцев, не знаю. Я кайфанул от этого матча. Молодцы пацаны!», - ударился в философию SaniaLaser.

«Отвратительное чудо!» В России празднуют успех хоккеистов на Олимпиаде

«Россия с победой! Молодцы! Всем хейтерам пламенный привет», - подвел итоги пятницы Vagner01.

Финальный матч хоккейного турнира Олимпиады-2022 а Пекине пройдет в воскресенье, 20 февраля. Ну а начинался путь России к главному матчу с того самого «отвратительного чуда», о котором говорили болельщики и эксперты после скромной победы над Швейцарией.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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