Хоккеисты России вышли в финал Олимпиады, победив Швецию

Сборная России по хоккею вышла в финал Олимпиады в Пекине, победив в Швецию в серии буллитов (3:2), основное время полуфинала закончилось вничью 1:1

В первом периоде шайб заброшено не было. На 15-й секунде второго периода Антон Слепышев вывел россиян вперед, однако в середине третьего периода шведы сумели сравнять счет, отличился Антон Ландер.

Овертайм также завершился без голов и судьба матча решилась в серии буллитов.

Для выявления победителя понадобилось 16 буллитов, решающий гол забил Арсений Грицюк.

В финале Россия сыграет с Финляндией. Матч пройдет днем 20 февраля.

