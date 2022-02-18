Хоккеисты России вышли в финал Олимпиады, победив Швецию
Сборная России по хоккею вышла в финал Олимпиады в Пекине, победив в Швецию в серии буллитов (3:2), основное время полуфинала закончилось вничью 1:1
В первом периоде шайб заброшено не было. На 15-й секунде второго периода Антон Слепышев вывел россиян вперед, однако в середине третьего периода шведы сумели сравнять счет, отличился Антон Ландер.
Овертайм также завершился без голов и судьба матча решилась в серии буллитов.
Для выявления победителя понадобилось 16 буллитов, решающий гол забил Арсений Грицюк.
В финале Россия сыграет с Финляндией. Матч пройдет днем 20 февраля.
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