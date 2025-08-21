«Хоть с Марса»: Эксперт призвал не ограничивать в правах вернувшихся релокантов
Президент и основатель портала SuperJob Алексей Захаров в разговоре с НСН указал на незаконность введения ограничений в приеме на работу релокантов.
В российском законодательстве нет понятия релокант, поэтому все разговоры об ограничениях при приеме на работу таких граждан просто бессмысленны, заявил НСН президент и основатель портала SuperJob Алексей Захаров.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал работодателей не принимать на работу бывших релокантов. «Прежде чем брать на работу релоканта, надо осознать: каким бы талантливым человек ни был, он бросил родителей, предал Родину, а значит, завтра совершит и другой подлый поступок», - написал он в своем Telegram-канале.
Захаров уверен, что биографию работника перед приемом на работу никто проверять не станет.
«Работодатели при приеме на работу специалиста не станут выяснять у него, откуда он недавно вернулся. Им всё равно - вышел он из тюрьмы или прилетел с Марса, если он может работать и выполнять свою трудовую функцию. Для госслужащих всё что угодно могут установить, но никаких законов на этот счет нет», - отметил специалист.
По его словам, без правового регулирования все разговоры на эту тему бессмысленны.
«В российском законодательстве нет такого понятия релокант, соответственно, все разговоры об ограничениях при приеме на работу таких граждан просто бессмысленны. Кто-то своего бывшего не любит, но это нельзя регламентировать юридически», - добавил Захаров.
Ранее антимигрантские рейды в Киргизии призвали не связывать с релокантами из РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
