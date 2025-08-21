«Хоть с Марса»: Эксперт призвал не ограничивать в правах вернувшихся релокантов

Президент и основатель портала SuperJob Алексей Захаров в разговоре с НСН указал на незаконность введения ограничений в приеме на работу релокантов.

В российском законодательстве нет понятия релокант, поэтому все разговоры об ограничениях при приеме на работу таких граждан просто бессмысленны, заявил НСН президент и основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал работодателей не принимать на работу бывших релокантов. «Прежде чем брать на работу релоканта, надо осознать: каким бы талантливым человек ни был, он бросил родителей, предал Родину, а значит, завтра совершит и другой подлый поступок», - написал он в своем Telegram-канале.

Комитет Госдумы поддержал инициативу об аресте имущества релокантов

Захаров уверен, что биографию работника перед приемом на работу никто проверять не станет.

«Работодатели при приеме на работу специалиста не станут выяснять у него, откуда он недавно вернулся. Им всё равно - вышел он из тюрьмы или прилетел с Марса, если он может работать и выполнять свою трудовую функцию. Для госслужащих всё что угодно могут установить, но никаких законов на этот счет нет», - отметил специалист.

По его словам, без правового регулирования все разговоры на эту тему бессмысленны.

Депутат Пискерев пригрозил релокантам, участвующим в антироссийских акциях

«В российском законодательстве нет такого понятия релокант, соответственно, все разговоры об ограничениях при приеме на работу таких граждан просто бессмысленны. Кто-то своего бывшего не любит, но это нельзя регламентировать юридически», - добавил Захаров.

Ранее антимигрантские рейды в Киргизии призвали не связывать с релокантами из РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

