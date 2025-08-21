В российском законодательстве нет понятия релокант, поэтому все разговоры об ограничениях при приеме на работу таких граждан просто бессмысленны, заявил НСН президент и основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал работодателей не принимать на работу бывших релокантов. «Прежде чем брать на работу релоканта, надо осознать: каким бы талантливым человек ни был, он бросил родителей, предал Родину, а значит, завтра совершит и другой подлый поступок», - написал он в своем Telegram-канале.