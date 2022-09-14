Гонщица Нифонтова рассказала, как ее заставляли отказаться от России ради гонок «Дакар»
Стиснув зубы, мы согласились участвовать в гонках Чемпионата мира «Abu Dhabi Desert Challenge» без флага и гимна, а потом нас пытались заставить поддержать Украину и осудить Россию, сказала НСН автогонщица Анастасия Нифонтова.
Сначала российской команде поставили условие выступать в гонках «Дакар» без флага и гимна, а затем потребовали политических заявлений, заявила гонщица Анастасия Нифонтова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что Анастасия Нифонтова не будет выступать на ралли-марафоне «Дакар», который стартует в Саудовской Аравии 31 декабря 2022 года. Причина – отказ подписать документ в поддержку Украины и одновременно осудить российскую военную спецопреацию.
«История тянется с марта, но уже понятно, что ехать на гонки под эгидой Международной автомобильной федерации (FIA), где требуется подписать эту бумагу не представляется возможным. Ни в этом году, ни в ближайшем будущем, если ситуация не изменится. Впервые эту бумагу я увидела в Арабских Эмиратах, когда мы поехали на первый этап Чемпионата мира – гонки «Abu Dhabi Desert Challenge». Изначально речь шла, что будем выступать без флага и гимна, как наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине. Стиснув зубы, мы на это согласились. Когда прошли административные и технические проверки, то вдруг выяснилась подробность, что FIA дополнила бумагу политическими пунктами», - сказала Нифонтова.
Собеседница «Радиоточки НСН» не стала скрывать, что документ FIA спортсмены скрупулезно изучали с юристами. Когда поняли, что это политическое волеизъявление, то отказались ставить свои подписи.
«Не буду строить из себя героиню, мы вчитывались в эту бумагу, чтобы понять, чего от нас хотят. Ведь юристы составляют документы так, что с одной стороны все розовое и безобидное, а почитаешь внимательно, то находишь мелкий шрифт. Все пришли к выводу, что это политическое волеизъявление и его подписывать нельзя. Один из пунктов был о том, что я поддерживаю автомобильную федерацию Украины, но в тот же момент украинцы писали официальный запрос в FIA, чтобы российских гонщиков раз и навсегда отовсюду исключить. Парадокс! Абсурдная бумага. Я не маленькая девочка, понимаю, что спорт давно смешался с политикой. Ожидала что-то похожее», - отметила Нифонтова.
Единственной гонщице в России, которая входила в тройку сильнейших страны в пяти видах мотогонок: мотокросс, эндуро, кросс-кантри ралли, супермото, шоссейно-кольцевые гонки, хотелось бы соревноваться с мировыми пилотами, но она принимает ситуацию.
«У нас идет Чемпионат по ралли-рейдам, сильный состав, борьба интересная. Есть ралли «Шелковый путь» - уровня «Дакара». Да, конечно, без участия в наших гонках иностранных пилотов, приезжавших раньше, они не такие насыщенные по конкурентности. Хотелось бы сравнивать свои силы с мировыми пилотами, но раз такая ситуация, то принимаем, что есть», - резюмировала Нифонтова.
Ранее первый заместитель руководителя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова в эфире НСН заявила, что российские спортсмены массово не покидают страну, уезжают только те, кто запланировал свой переход еще до спецоперации.
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