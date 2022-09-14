Гонщица Нифонтова рассказала, как ее заставляли отказаться от России ради гонок «Дакар»

Ранее стало известно, что Анастасия Нифонтова не будет выступать на ралли-марафоне «Дакар», который стартует в Саудовской Аравии 31 декабря 2022 года. Причина – отказ подписать документ в поддержку Украины и одновременно осудить российскую военную спецопреацию.

«История тянется с марта, но уже понятно, что ехать на гонки под эгидой Международной автомобильной федерации (FIA), где требуется подписать эту бумагу не представляется возможным. Ни в этом году, ни в ближайшем будущем, если ситуация не изменится. Впервые эту бумагу я увидела в Арабских Эмиратах, когда мы поехали на первый этап Чемпионата мира – гонки «Abu Dhabi Desert Challenge». Изначально речь шла, что будем выступать без флага и гимна, как наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине. Стиснув зубы, мы на это согласились. Когда прошли административные и технические проверки, то вдруг выяснилась подробность, что FIA дополнила бумагу политическими пунктами», - сказала Нифонтова.