Глава МОК: Время снимать санкции с российских спортсменов еще не пришло

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что время снимать ограничения с российских спортсменов не наступило. Об этом он заявил в ходе выступления на внеочередном конгрессе Международной федерации плавания (FINA) в Будапеште.

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«Наша позиция по санкциям и рекомендациям известна, не вижу смысла напоминать. Эти рекомендации мы вынуждены принять, при этом нельзя забывать о своей главной функции — объединяющей... FINA следует рекомендациям, ещё не время их снимать, но мы не можем забывать о дилемме: мы всемирная организация, спорт должен объединять», — цитирует Баха «Матч ТВ».

Бах также заявил о необходимости активно следить за развитием ситуации в мире, потому что все спортсмены должны подчиняться единым правилам.

МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к соревнованиям на фоне ситуации на Украине. Аналогичные решения приняли подавляющее большинство международных спортивных федераций.

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