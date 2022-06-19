Глава МОК: Время снимать санкции с российских спортсменов еще не пришло

«Наша позиция по санкциям и рекомендациям известна, не вижу смысла напоминать. Эти рекомендации мы вынуждены принять, при этом нельзя забывать о своей главной функции — объединяющей... FINA следует рекомендациям, ещё не время их снимать, но мы не можем забывать о дилемме: мы всемирная организация, спорт должен объединять», — цитирует Баха «Матч ТВ».

Бах также заявил о необходимости активно следить за развитием ситуации в мире, потому что все спортсмены должны подчиняться единым правилам.

МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к соревнованиям на фоне ситуации на Украине. Аналогичные решения приняли подавляющее большинство международных спортивных федераций.

