«Массового исхода нет»: Журова заявила, что Россию покидают лишь отдельные спортсмены

«Пока Россию массово никто не покидал. Многим даже приписывают, что они там ждут каких-то гражданств и так далее. Массового исхода спортсменов нет, есть отдельные люди. При этом такие люди свой переход запланировали задолго до спецоперации. У них эти намерения были еще до этого. Самое удивительное, что международная федерация рекомендовала странам не принимать российских спортсменов несмотря на то, что были какие-то обещания. Особенно это касается стран бывшего СССР. Может быть, какую-то демонстративно-политическую историю мы увидим, когда кто-то переедет в Америку или Канаду, то это должен быть серьезный каминг-аут. Не верю, что его просто так возьмут за красивые глаза при внутренней конкуренции там», - сказала Журова.

Ранее президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов в пресс-центре НСН отмечал, что WADA не просто так высказывается за допуск российских спортсменов к международным соревнованиям. По его словам, у организации есть свои политические интересы.

