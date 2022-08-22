«Массового исхода нет»: Журова заявила, что Россию покидают лишь отдельные спортсмены
Многим спортсменам приписывают то, что они ждут гражданство другой страны, но это не так, отметила в эфире НСН олимпийская чемпионка Светлана Журова.
Российские спортсмены массово не покидают страну, уезжают только те, кто запланировал свой переход еще до спецоперации, рассказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый заместитель руководителя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в пресс-центре НСН.
«Пока Россию массово никто не покидал. Многим даже приписывают, что они там ждут каких-то гражданств и так далее. Массового исхода спортсменов нет, есть отдельные люди. При этом такие люди свой переход запланировали задолго до спецоперации. У них эти намерения были еще до этого. Самое удивительное, что международная федерация рекомендовала странам не принимать российских спортсменов несмотря на то, что были какие-то обещания. Особенно это касается стран бывшего СССР. Может быть, какую-то демонстративно-политическую историю мы увидим, когда кто-то переедет в Америку или Канаду, то это должен быть серьезный каминг-аут. Не верю, что его просто так возьмут за красивые глаза при внутренней конкуренции там», - сказала Журова.
Ранее президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов в пресс-центре НСН отмечал, что WADA не просто так высказывается за допуск российских спортсменов к международным соревнованиям. По его словам, у организации есть свои политические интересы.
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