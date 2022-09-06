Вице-премьер Чернышенко: Россия проведет свои состязания в случае недопуска до Игр-2024
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в России состоятся альтернативные соревнования в случае бойкота олимпийской сборной на Играх-2024. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».
По словам Чернышенко, возможные альтернативные соревнования будут аналогичны состоявшимся Параолимпийским играм в Ханты-Мансийске. Сейчас в России создаётся альтернатива зарубежным площадкам, ранее использовавшимся для подготовки российских спортсменов.
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