«На Запад и не смотрели!»: Журова о спорте в России в период санкций
Спортсменам не обязательно все время ездить на соревнования за границу, отметила в эфире НСН олимпийская чемпионка Светлана Журова.
В СССР спортсмены крайне редко выезжали за границу, в стране была система поддержки и поощрений, сейчас ситуация ничем не хуже, сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый заместитель руководителя комитета по международным делам Госдумы Светлана Журова в пресс-центре НСН.
«Когда говорят: вот, все наши спортсмены должны ехать за границу… Я всем привожу пример: сколько раз в СССР спортсмены за четырехлетие между Олимпиадами выезжали за границу? Ну, примерно пять: четыре чемпионата мира и одна Олимпиада. Это все! Крайне редко, когда у них были сборы или товарищеские игры, и то – в страны соцлагеря, но не капстраны. Мы что, хуже выступали после этого? Нет. Потому что у нас была система поддержки, поощрений. И многие спортсмены, за исключением, наверное, хоккеистов, в большинстве других видов спорта на Запад особенно не смотрели. А чем мы сейчас живем хуже, чем на Западе? Сейчас, если спортсменам предложат уехать, это будет политическая составляющая. То есть их подтолкнут что-то озвучить. Готов ли кто-то из спортсменов озвучить что-то против своей страны? Не уверена. А иначе, я думаю, вряд ли им кто-то даст гражданство за просто так», - сказала Журова.
Ранее Светлана Журова в пресс-центре НСН заявила, что далеко не все федерации спорта хотят присоединиться к санкциям против России. По ее словам, на сегодняшний день многие продолжают допускать российских спортсменов до соревнований.
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