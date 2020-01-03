Глава РУСАДА поделился подробностями переговоров с новым президентом WADA
Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в интервью НСН рассказал об итогах встречи с избранным главой WADA на Всемирной антидопинговой конференции в Катовице.
В РУСАДА рассказали о новом главе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольде Баньке. Как сообщает ТАСС, мнением поделилась заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая.
Онa зaявилa, что новый президент WADA является ярким предстaвителем нового поколения высококлaссных менеджеров-упрaвленцев. По словaм Пaхнотской, под его руководством WADA будет рaзвивaться зa счет сильной прогрaммы, уточняет Газета.ру.
Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в интервью НСН выразил личное мнение о назначении на должность главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки.
«Положительное отношение. Я знал о работе Витольда Баньки до назначения на пост в WADA в качестве министра спорта и туризма Польши. Только положительные отзывы. Та работа, которая выстроена Витольдом Банькой с антидопинговой организацией Польши, отражает глубину его понимания проблем в спорте. Это первое. Второе. Витольд Банька – политик. Это важно. Третье – он выдающийся спортсмен. Банька глубоко погружен в спорт, в антидопинговую тематику, знает, как выстаивать взаимоотношения с антидопинговыми агентствами. Все это очень важно», - заявил глава РУСАДА.
Юрий Ганус также рассказал об итогах краткой встречи с избранным президентом WADA Витольдом Банькой на Всемирной антидопинговой конференции в Катовице (Польша) в середине ноября 2019 года.
«У меня с ним была краткая встреча в Котовице. Я нашел слова поддержки и понимания нашей позиции. Поэтому у меня нет тревожных ожиданий в связи с назначением нового главы WADA. Мы в РУСАДА работаем принципиально, в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом, в рамках общепринятых спортивных ценностей и стандартов и – самое главное – в национальных интересах нашей страны. И это тоже понимается и приемлется. Какого-то субъективного, тенденциозного взгляда со стороны Баньки на Россию нет», - поделился подробностями переговоров с новым главой WADA Юрий Ганус.
Глава РАСАДА высказал мнение о том, что политика WADA станет более принципиальной в отношении всех участников спорта на мировой арене.
«Думаю, что, с учетом понимая мировой антидопинговой проблематики, позиция Баньки в борьбе с допингом будет принципиальной, последовательной и бескомпромиссной ко всем спортивным юрисдикциям, безотносительно, являются они российскими или относятся к другим странам», - считает эксперт.
Ранее Юрий Ганус в эфире НСН рассказал о своей позиции по поводу санкционного решения WADA в отношении российских спортсменов.
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