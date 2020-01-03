Глава РУСАДА поделился подробностями переговоров с новым президентом WADA

Юрий Ганус также рассказал об итогах краткой встречи с избранным президентом WADA Витольдом Банькой на Всемирной антидопинговой конференции в Катовице (Польша) в середине ноября 2019 года.

«У меня с ним была краткая встреча в Котовице. Я нашел слова поддержки и понимания нашей позиции. Поэтому у меня нет тревожных ожиданий в связи с назначением нового главы WADA. Мы в РУСАДА работаем принципиально, в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом, в рамках общепринятых спортивных ценностей и стандартов и – самое главное – в национальных интересах нашей страны. И это тоже понимается и приемлется. Какого-то субъективного, тенденциозного взгляда со стороны Баньки на Россию нет», - поделился подробностями переговоров с новым главой WADA Юрий Ганус.