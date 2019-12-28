Глава РУСАДА раскрыл подробности письма в WADA
Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в эфире НСН рассказал о своей позиции по поводу санкционного решения WADA.
WADA подтвердило факт получения официального письма РУСАДА, в котором высказано несогласие с наложенными на российскую сборную санкциями. Об этом сообщает Интерфакс. Санкции исполнительного комитета WADA были наложены на российских спортсменов на 4 года. В течение этого периода российские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, а Россия лишается права проводить такие соревнования на своей территории.
Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал в интервью НСН, что к официальному уведомлению российского агентства в WADA он составил сопроводительное письмо, в котором выразил собственную позицию. Она отличается от документа строгой формы. Ганус назвал несколько аспектов, по которым критически отнесся к решению WADA по поводу санкций в отношении российских спортсменов.
«В моем сопроводительном письме указаны несколько факторов, по которым я критически настроен по отношению к решению WADA. Критичность определяется рисками. Их, с моей точки зрения, три, причем на два из них мы не можем на них влиять.
Первый риск – запуск судебного производства со стороны WADA. Есть информация, что эта работа уже идет. Казалось бы, ничего страшного. Но риск связан с вступлением в дело третьих лиц. Обращаю внимание, что WADA приняло не самое крайнее решение в отношении России, когда спортсменам вообще запрещается принимать участие в соревнованиях. Так называемые чистые спортсмены могут принимать участие в международных соревнованиях.
Но вы знаете, есть определенная группа стран считает, которые считают, что решение WADA в отношении России незаслуженно мягкое. Так как будут затронуты интересы участников международных соревнований, эти самые третьи лица могут выйти с требованиями об отстранении России от участия в международных соревнованиях. Даже «чистых» спортсменов – от олимпиад и других состязаний.
Второй риск не менее значим – это репутация страны. Слушания будут публичные. Позиция нашей страны по причинам изменений, внесенных в базу проб российских спортсменов, WADA не принята. Я не знаю, в чем заключается эта позиция – министр спорта нам не довел информацию. Если наши доводы покажутся дискредитирующими, у нас будут серьезные репутационные риски.
Третий риск связан с недостатком времени при подготовке спортсменов к олимпиаде. Судебное производство может закончиться за несколько недель до соревнований. Именно в суде будут определены критерии допуска спортсменов к олимпиаде. В этой связи возникает вопрос, хватит ли у наших спортсменов времени на подготовку. Этот риск можно компенсировать проведением антидопинговых мероприятий, учесть возможный состав сборной и т.д.», - пояснил Ганус.
Глава РУСАДА отметил, что главной задачей является уменьшение срока запрета WADA на участие в международных соревнованиях российских спортсменов.
«Наши спортсмены на соревнованиях в прошлом году шли под российским флагом и гимном, кроме сборной по легкой атлетике. А дальше из-за решения WADA о несоответствии четыре года наши спортсмены будут выходить на состязания без флага и без гимна. Проблема в том, что санкции направлены не в отношении государства, а спортивной организации. Напомню, за передачу электронных баз данных отвечал министр спорта, который является представителем спортивной власти страны. WADA сделало заключение о том, что изменения в этих базах направлены на препятствование расследованию. Это совсем плохо. Наша задача – сократить этот срок. Нам необходимо сейчас предпринимать усилия, чтобы сократить срок запрета на участие в международных соревнованиях. Это будет зависеть от наших совместных действий не только со спортивными властями, но с теми, что занимаются расследованием» - отметил эксперт.
Как ранее писала НСН, Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях, а также лишить возможности проводить их на своей территории.
Ранее президент Клуба Истории и Статистики спорта Александр Любимов в пресс-центре НСН отметил, что WADA готовит новые выпады в отношении российского спортивного сообщества.
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