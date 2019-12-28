Глава РУСАДА раскрыл подробности письма в WADA

WADA подтвердило факт получения официального письма РУСАДА, в котором высказано несогласие с наложенными на российскую сборную санкциями. Об этом сообщает Интерфакс. Санкции исполнительного комитета WADA были наложены на российских спортсменов на 4 года. В течение этого периода российские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, а Россия лишается права проводить такие соревнования на своей территории.

Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал в интервью НСН, что к официальному уведомлению российского агентства в WADA он составил сопроводительное письмо, в котором выразил собственную позицию. Она отличается от документа строгой формы. Ганус назвал несколько аспектов, по которым критически отнесся к решению WADA по поводу санкций в отношении российских спортсменов.

«В моем сопроводительном письме указаны несколько факторов, по которым я критически настроен по отношению к решению WADA. Критичность определяется рисками. Их, с моей точки зрения, три, причем на два из них мы не можем на них влиять.

Первый риск – запуск судебного производства со стороны WADA. Есть информация, что эта работа уже идет. Казалось бы, ничего страшного. Но риск связан с вступлением в дело третьих лиц. Обращаю внимание, что WADA приняло не самое крайнее решение в отношении России, когда спортсменам вообще запрещается принимать участие в соревнованиях. Так называемые чистые спортсмены могут принимать участие в международных соревнованиях.

Но вы знаете, есть определенная группа стран считает, которые считают, что решение WADA в отношении России незаслуженно мягкое. Так как будут затронуты интересы участников международных соревнований, эти самые третьи лица могут выйти с требованиями об отстранении России от участия в международных соревнованиях. Даже «чистых» спортсменов – от олимпиад и других состязаний.

Второй риск не менее значим – это репутация страны. Слушания будут публичные. Позиция нашей страны по причинам изменений, внесенных в базу проб российских спортсменов, WADA не принята. Я не знаю, в чем заключается эта позиция – министр спорта нам не довел информацию. Если наши доводы покажутся дискредитирующими, у нас будут серьезные репутационные риски.

Третий риск связан с недостатком времени при подготовке спортсменов к олимпиаде. Судебное производство может закончиться за несколько недель до соревнований. Именно в суде будут определены критерии допуска спортсменов к олимпиаде. В этой связи возникает вопрос, хватит ли у наших спортсменов времени на подготовку. Этот риск можно компенсировать проведением антидопинговых мероприятий, учесть возможный состав сборной и т.д.», - пояснил Ганус.