Глава комитета WADA призвал Россию не затягивать с подачей апелляции
Глава независимого Комитета по вопросам соблюдения Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор призвал Россию не затягивать с подачей апелляции на четырёхлетний запрет участия РФ в международных соревнованиях. Об этом сообщает Reuters.
Как Тейлор заявил в интервью агентству, России не следует пытаться отложить начало четырехлетнего запрета на проведение крупных спортивных мероприятий для допинга, поскольку вместо этого она пропустит будущие события. “Даже если РФ удастся продлить срок подачи апелляции до следующего лета и тем временем отправить спортсменов на Олимпиаду в Токио-2020, вместо этого она будет запрещена на Парижских играх 2024 года», - приводит его слова Reuters.
При этом Тейлор выразил надежду, что апелляция будет подана к марту или апрелю. «Но я не могу этого гарантировать. Есть риск, что россияне его вытянут», - цитирует его агентство.
WADA запретила России четыре года участвовать в международных спортивных соревнованиях в понедельник 9 декабря, признав ее вину во вмешательстве в тесты на допинг. Окончательное решение о запрете, однако, будет принимать Спортивный арбитражный суд, где Россия планирует обжаловать санкции.
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