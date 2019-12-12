Выступление РФ под нейтральным флагом может сказаться на результатах спортсменов

Как пишет агентство, к такому выводу пришли ученые, которые в ходе Евро-2016 изучали выражения лиц и язык тела спортсменов перед каждым из 51 матчей. Результаты показали, что команды, которые пели национальные гимны с большим энтузиазмом, чаще добивались победы.



Исполнительный директор Института национальных антидопинговых агентств (iNADO) Хорхе Лейва подтвердил агентству, что «для такой спортивно успешной страны, как Россия, санкции представляют собой большую потерю».



В понедельник 9 декабря России запретили участвовать во всех международных соревнованиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира, а также принимать их у себя в течение следующих четырех лет в рамках допинг-санкций, введенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

