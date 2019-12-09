WADA отстранило Россию от международных соревнований на четыре года

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение лишить Россию права участия в крупных международных спортивных мероприятиях на четыре года. Как пишет ТАСС, это решение было принято на заседании, которое прошло 9 декабря.

Поводом для его вынесения стало расследование организации, которое выявило манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории, пишет RT.

Санкции также включают в себя запрет на проведение чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр на территории страны. На ближайших Олимпийских играх смогут выступить только «чистые» атлеты из России под нейтральным флагом и без гимна.

Кроме того, теперь российским госслужащим и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов России запрещено посещать международные спортивные соревнования.

Напомним, в конце ноября комитет WADA рекомендовал отстранить нашу страну от международных соревнований на четыре года и запретить проводить международные турниры на территории России.