WADA отстранило Россию от международных соревнований на четыре года

9 декабря 201913:24

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение лишить Россию права участия в крупных международных спортивных мероприятиях на четыре года. Как пишет ТАСС, это решение было принято на заседании, которое прошло 9 декабря.

Поводом для его вынесения стало расследование организации, которое выявило манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории, пишет RT.

Санкции также включают в себя запрет на проведение чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр на территории страны. На ближайших Олимпийских играх смогут выступить только «чистые» атлеты из России под нейтральным флагом и без гимна.

Кроме того, теперь российским госслужащим и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов России запрещено посещать международные спортивные соревнования.

Напомним, в конце ноября комитет WADA рекомендовал отстранить нашу страну от международных соревнований на четыре года и запретить проводить международные турниры на территории России.

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Ранее президент Клуба Истории и Статистики спорта Александр Любимов в пресс-центре НСН отметил, что WADA готовит новые выпады в отношении российского спортивного сообщества.

«К этому сроку, предположим 9 [декабря], наверняка появятся еще определенные козыри, о которых мы не знаем. Скорее всего, один из козырей – предъявят, что у нас в разных федерациях работают тренерами люди, которые были пойманы на допинге… Мне намекнули, что этот козырь будет. Что с этим делать, это нашим руководителям решать», - сказал Любимов.

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