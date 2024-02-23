«Гимнастика останется в сердце»: Сестры Аверины завершили карьеру
Российские гимнастки Дина и Арина Аверины завершили профессиональную карьеру. Причиной стал недопуск отечественных спортсменов к Олимпиаде-2024 под флагом РФ.
Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике сестры Дина и Арина Аверины объявили о завершении спортивной карьеры. Как пишет РИА Новости, об этом заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер.
Объясняя свое решение и комментируя планы на будущее, 25-летние гимнастки поблагодарили россиян за поддержку и веру в них.
«Планов на будущее много. Для нас это новый этап в жизни, но он будет интересный и насыщенный, хоть и сложный. Гимнастика останется у нас в сердце. Мы продолжаем участвовать в шоу», – процитировало спортсменок РИА Новости.
О том, что сестры готовы уйти из большого спорта, они впервые заявили в августе 2022 года в беседе с олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике в командных соревнованиях Никитой Нагорным. Видео опубликовано на YouTube-канале спортсмена.
Два года назад Арина Аверина, которая пять раз побеждала на чемпионатах мира, не исключила завершение карьеры в случае недопуска российских спортсменов на Олимпиаду в Париже в 2024 году.
«Если появится новость, что 100% российская сборная не будет принимать участия в Олимпийских играх в 2024 году, закончим ли мы карьеру? Думаю, да», - подчеркнула Арина Аверина.
Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам и белорусам выступить на Олимпиаде в Париже в 2024 году в нейтральном статусе. К турниру допустят шесть российских и пять белорусских атлетов.
Сборная России по художественной гимнастике не будет выступать на международных соревнованиях без национального флага и гимна. Об этом заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер команды Ирина Винер в беседе с ТАСС.
Как отметила Винер, российская сборная до недавнего времени могла претендовать только на одно место на Олимпийских играх.
«Но зачем оно нужно? Без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме, под специальную музыку, которую бы отбирали для художественной гимнастики», — указала тренер.
По словам Винер, поездка на Игры станет «позором», это будет «очень унизительно для России».
Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева охарактеризовала фразой «неравноправие существует» условия допуска российских атлетов на Игры-2024, которые выдвинул Международный олимпийский комитет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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