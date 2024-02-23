«Гимнастика останется в сердце»: Сестры Аверины завершили карьеру

Объясняя свое решение и комментируя планы на будущее, 25-летние гимнастки поблагодарили россиян за поддержку и веру в них.



«Планов на будущее много. Для нас это новый этап в жизни, но он будет интересный и насыщенный, хоть и сложный. Гимнастика останется у нас в сердце. Мы продолжаем участвовать в шоу», – процитировало спортсменок РИА Новости.

О том, что сестры готовы уйти из большого спорта, они впервые заявили в августе 2022 года в беседе с олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике в командных соревнованиях Никитой Нагорным. Видео опубликовано на YouTube-канале спортсмена.