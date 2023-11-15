МОК призвал игнорировать Игры дружбы в России
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал Национальным олимпийским комитетам (НОК) не участвовать во Всемирных играх дружбы в России. Об этом рассказал Inside the Games директор департамента МОК по связям с НОК Джеймс Маклеод.
Ранее глава МОК Томас Бах осудил проведение альтернативных «международных политических соревнований».
Маклеод заявил о растущей политизации мирового спорта. По его словам, любое участие НОК во Всемирных играх дружбы противоречит не только рекомендации исполкома МОК в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России, но и сохранению независимости и автономности спорта.
Предполагается, что Всемирные игры дружбы пройдут в России в 2024 году. Состязания примут Москва и Екатеринбург. Предварительное согласие на участи в них дал Китай.
Глава Минспорта РФ Олег Матыцин ранее рассказал об инициативе ведомства провести часть соревнований Игр дружбы в Минске.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru