Журова: Следовало ожидать решения о недопуске россиян к юношеским ОИ-2024
Решения о недопуске спортсменов России на зимние Юношеские Олимпийские игры 2024 года следовало ожидать, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на олимпийскую чемпионку по конькобежному спорту, депутата Госдумы РФ Светлану Журову.
По ее словам, это было понятно, так как на многих спортивных соревнованиях российские спортсмены не участвуют. Кроме того, они не проходят квалификационные соревнования.
Отмечается, что единственный вид спорта, где дети и юноши участвуют в соревнованиях без ограничений, это теннис. Теннисистов пригласят к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Ранее Журова заявила, что МОК своими запретами призывает спортсменов уезжать из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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