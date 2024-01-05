Журова: Следовало ожидать решения о недопуске россиян к юношеским ОИ-2024

Решения о недопуске спортсменов России на зимние Юношеские Олимпийские игры 2024 года следовало ожидать, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на олимпийскую чемпионку по конькобежному спорту, депутата Госдумы РФ Светлану Журову.

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По ее словам, это было понятно, так как на многих спортивных соревнованиях российские спортсмены не участвуют. Кроме того, они не проходят квалификационные соревнования.

Отмечается, что единственный вид спорта, где дети и юноши участвуют в соревнованиях без ограничений, это теннис. Теннисистов пригласят к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Ранее Журова заявила, что МОК своими запретами призывает спортсменов уезжать из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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