«Ребусы и перевертыши»: Юрий Грымов о премьере «Вишневого сада» и переделках классики
Зачитать рэп проще, чем передать оригинальный слог Пушкина, сказал в эфире НСН Юрий Грымов, сравнив пьесу Чехова с кипятком и объяснив аншлаги спектакля «Nirvana».
Музыка: от «Нирваны» до AC/DC
Заслуженный артист России, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в интервью НСН рассказал о своих музыкальных предпочтениях, раскрыл секреты премьеры «Вишневого сада» и объяснил отношение к переделкам классики в кино и театре.
Юрий Грымов отметил, что является поклонником рок-музыки, рассказав о концерте легендарной австралийской группы AC/DC.
«С музыкой я почти на ты. Правда, я не музицировал, но был опыт играть в школе на соло-гитаре. У меня большая коллекция винила, больше десяти тысяч пластинок, я давно этим увлекаюсь, с 14 лет. Я люблю музыку, в основном это прогрессив, арт-рок, альтернатива, ну и, конечно, классические произведения мастеров, которые мне очень близки. Музыка – это дар Божий, но эти волшебные звуки сочиняют люди. Стараюсь ездить на концерты, которые меня вдохновляют, я долго их жду, ловлю их. Вот, год назад я был на AC/DC, прекрасный концерт, который я ждал 5 лет, пока они появятся. Питер Гэбриел 10 лет не давал концерты. И я был на этом концерте, потому что я обожаю Питера Гэбриела, использовал его музыку и знаком с ним. Это было случайное знакомство, когда я делал во Франции выставку «Моя Клава» о Клаудии Шиффер. Музыка для меня – это очень многое, и в театре «Модерн» всегда звучит оригинальная музыка и музыка, которую вы наверняка не слышали, потому что это редкие прессы, редкие издания», - отметил режиссер.
Он также объяснил, почему решил поставить спектакль «Nirvana» (на фото), который до сих пор собирает аншлаги.
«Спектакль «Nirvana» идет в «Модерне» уже лет шесть-семь. До этого он два года очень успешно шел в театре Маяковского. Сейчас я его перепоставил, он стал совсем другим, с другими актерами. Почему Nirvana? Потому что тогда мне казалось, что это очень интересно – сам гранж, личность Курта Кобейна, Кортни Лав. Я вообще считаю, что Курт Кобейн - это последний музыкант в гранж-музыке. Потом появился шоу-бизнес, пиар-кампании и так далее. А Кобейн просто жил, пел и сочинял. Это абсолютно честный человек, который прожил трагическую жизнь, и это чувствуется в его музыке. Поэтому до сих пор в театре «Модерн» идет спектакль «Nirvana» и собирает аншлаги», - подчеркнул собеседник НСН..
Театр: Абсолютный ребус
Театр «Модерн» сейчас готовит новую премьеру – спектакль «Вишневый сад», который представят в марте. Юрий Грымов объяснил, почему выбрал к десятилетнему юбилею работы худруком именно эту пьесу Чехова.
«В этом году уже десять лет, как я руковожу обновленным театром «Модерн», и я рад этому факту. Размышляя, что бы такое поставить в юбилейный год, я выбрал абсолютную икону русской драматургии. Это «Вишневый сад» Чехова, написанный в 1903 году. Не будет никакого перевертыша, осовременивания, ни в коем случае, потому что Чехов – это абсолютный ребус. Текст - оригинальный Чехов. Это для меня очень важно, потому что я не очень понимаю, зачем брать известное произведение культового автора и переписывать его своими словами? Если взять музыку Рахманинова и заменить всего три ноты, это будет уже не Рахманинов. Поэтому «Вишневый сад» в театре «Модерн» - это оригинальный Чехов со всеми его ребусами и характерами. И, конечно, для меня как режиссера, это абсолютный кипяток, потому что, помните, как в той прекрасной сказке: можно свариться, а можно выйти новым, омоложенным. Это абсолютный гамбургский счет. Весь мир неоднократно, тысячи раз ставил «Вишневый сад», и вот, наверное, я созрел или думаю, что созрел», - подчеркнул он.
Грымов также назвал главные достижения этого десятилетия в его театре.
«10 лет - это срок, хотя итоги подводить рано. Но я горжусь тем, что мы собрали абсолютно уникальных людей. Я имею в виду, прежде всего, актеров, администрацию, дирекцию. Ярким показателем является просто один маленький факт- у нас 32 спектакля в месяц и все на аншлагах. Разнообразие очень широкое? от «Войны и мира» Толстого, до «Nirvana» о Курте Кобейне, «Скотного двора», «Ночи в Лиссабоне» по Ремарку и так далее. Это большая работа, которая доставляет нам гигантскую радость. Вообще это такая магия абсолютно русского театра. Русский театр – это семья, и я рад, что я 10 лет имею такую семью, как театр "Модерн"», - подчеркнул режиссер..
Кино: Хабенский и «перевертыши»
Ну а Юрий Грымов объяснил, сто скептически относится к вольным киноинтерпретациям классики вроде фильма «Пророк. История Александра Пушкина», получившего недавно премию «Золотой орел» за лучшую режиссуру.
«Что касается сегодняшнего кинематографа, вообще мирового и отечественного в частности, я довольно-таки скептически к нему отношусь, потому что это не тот кинематограф, на котором я воспитан. Я снял восемь картин, в том числе фильм «Три сестры», где не меняю слов Чехова, а просто меняю возраст. У Чехова им 24 года, а я делаю 60+. Это звучит удивительно, плюс в этой картине снимаются удивительные, великие актеры. Это кино - именно Чехов, это звучание Чехова, а сегодняшние перевертыши, Пушкин, читающий рэп - мне это скучно. Попробуйте сыграть чисто по нотам, чисто передать слог, который изобрел для русского языка Пушкин - это очень сложно. А начитать рэп, взяв у Пушкина четверостишия, гораздо проще. Но это сегодняшний день, наверное, кому-то это надо, я же не попадаю в целевую аудиторию сегодняшнего кино. Я мечтаю продолжать снимать кино, но пока не вижу в этом заинтересованности. Меня интересуют разные темы, от Маяковского до Гражданской войны, Адам и Ева, но я вижу то, что сейчас снимают, поэтому не время», - заключил собеседник НСН.
***
