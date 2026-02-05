1

Заслуженный артист России, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в интервью НСН рассказал о своих музыкальных предпочтениях, раскрыл секреты премьеры «Вишневого сада» и объяснил отношение к переделкам классики в кино и театре.

Юрий Грымов отметил, что является поклонником рок-музыки, рассказав о концерте легендарной австралийской группы AC/DC.

«С музыкой я почти на ты. Правда, я не музицировал, но был опыт играть в школе на соло-гитаре. У меня большая коллекция винила, больше десяти тысяч пластинок, я давно этим увлекаюсь, с 14 лет. Я люблю музыку, в основном это прогрессив, арт-рок, альтернатива, ну и, конечно, классические произведения мастеров, которые мне очень близки. Музыка – это дар Божий, но эти волшебные звуки сочиняют люди. Стараюсь ездить на концерты, которые меня вдохновляют, я долго их жду, ловлю их. Вот, год назад я был на AC/DC, прекрасный концерт, который я ждал 5 лет, пока они появятся. Питер Гэбриел 10 лет не давал концерты. И я был на этом концерте, потому что я обожаю Питера Гэбриела, использовал его музыку и знаком с ним. Это было случайное знакомство, когда я делал во Франции выставку «Моя Клава» о Клаудии Шиффер. Музыка для меня – это очень многое, и в театре «Модерн» всегда звучит оригинальная музыка и музыка, которую вы наверняка не слышали, потому что это редкие прессы, редкие издания», - отметил режиссер.

Он также объяснил, почему решил поставить спектакль «Nirvana» (на фото), который до сих пор собирает аншлаги.

«Спектакль «Nirvana» идет в «Модерне» уже лет шесть-семь. До этого он два года очень успешно шел в театре Маяковского. Сейчас я его перепоставил, он стал совсем другим, с другими актерами. Почему Nirvana? Потому что тогда мне казалось, что это очень интересно – сам гранж, личность Курта Кобейна, Кортни Лав. Я вообще считаю, что Курт Кобейн - это последний музыкант в гранж-музыке. Потом появился шоу-бизнес, пиар-кампании и так далее. А Кобейн просто жил, пел и сочинял. Это абсолютно честный человек, который прожил трагическую жизнь, и это чувствуется в его музыке. Поэтому до сих пор в театре «Модерн» идет спектакль «Nirvana» и собирает аншлаги», - подчеркнул собеседник НСН..

