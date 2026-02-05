СМИ: США и РФ якобы близки к достижению договоренности по ДСНВ
США и Россия якобы близки к достижению договорённости о соблюдении положений истекающего ДСНВ. Об этом со ссылкой на источники пишет Axios.
Собеседники портала отметили, что данная тема обсуждалась на переговорах в Абу-Даби.
«Соглашение ещё не достигнуто... проект плана требует одобрения обоих глав государств», - добавили они.
Журналист Axios Барак Равид, в свою очередь, написал в соцсетях, что речь идёт о соблюдении положений договора в течение минимум шести месяцев.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что без ДСНВ мир останется в более опасном положении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
СМИ: США и РФ якобы близки к достижению договоренности по ДСНВ
