Лавров заявил о «подпольных» контактах некоторых лидеров Европы с Россией
Некоторые европейские лидеры продолжают «подпольно» контактировать с Россией. Об этом RT заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, эти политики не только звонят, но «даже здесь появляются», при этом «просят об этих разговорах не объявлять».
«Но то, что они говорят в ходе таких конфиденциальных контактов, ничем не отличается от того, что они говорят публично, — всё те же призывы», - заключил министр.
Ранее Лавров заявил, что главной целью «Брюсселя, Берлина, Парижа, Лондона» в российско-украинском конфликте является сохранение в Киеве действующего в настоящее время режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Учителя предложили родителям и полиции мониторить соцсети учеников
- Иран задержал два танкера в Персидском заливе
- Африка в тренде: Какими цветами удивить девушек на 14 февраля
- В Госдуме заявили, что РФ нужна альтернативная связь из-за блокировки Starlink
- «Ребусы и перевертыши»: Юрий Грымов о премьере «Вишневого сада» и переделках классики
- Лавров заявил о «подпольных» контактах некоторых лидеров Европы с Россией
- Швырнувшего на пол ребенка в Шереметьево отправили на принудительное лечение
- Врач-рентгенолог ЦРБ погиб в Белгородской области при ударе дрона
- СМИ: США и РФ якобы близки к достижению договоренности по ДСНВ
- Токаев предложил Трампу взять Гренландию в аренду
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru