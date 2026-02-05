По его словам, эти политики не только звонят, но «даже здесь появляются», при этом «просят об этих разговорах не объявлять».

«Но то, что они говорят в ходе таких конфиденциальных контактов, ничем не отличается от того, что они говорят публично, — всё те же призывы», - заключил министр.

Ранее Лавров заявил, что главной целью «Брюсселя, Берлина, Парижа, Лондона» в российско-украинском конфликте является сохранение в Киеве действующего в настоящее время режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».