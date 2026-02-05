Швырнувшего на пол ребенка в Шереметьево отправили на принудительное лечение
Приезжий из Белоруссии Владимир Витиков, который в июне 2025 года в аэропорту Шереметьево с силой швырнул на пол двухлетнего ребёнка, был отправлен на принудительное лечение. Как пишет РИА Новости, решение было принято Химкинским горсудом.
В решении суда говорится, что у Витикова диагностирована шизофрения. Поэтому он не отдавал отчёт своим действиям, а также не осознавал их характер и общественную опасность.
В результате мужчину признали опасным для общества и назначили лечение в психиатрическом стационаре закрытого типа с интенсивным наблюдением.
Адвокат потерпевшей стороны Теюб Шарифов добавил, что также было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», так как неадеквадность мужчины проявилась ещё на борту самолёта и экипаж предупредил наземные службы о необходимости задержания, однако этого не было сделано.
Ранее Витиков признал свою вину и раскаялся. Однако он не смог объяснить мотивы своего поступка, указав, что находился под действием наркотиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
