Швырнувшего на пол ребенка в Шереметьево отправили на принудительное лечение

В решении суда говорится, что у Витикова диагностирована шизофрения. Поэтому он не отдавал отчёт своим действиям, а также не осознавал их характер и общественную опасность.

В результате мужчину признали опасным для общества и назначили лечение в психиатрическом стационаре закрытого типа с интенсивным наблюдением.

Адвокат потерпевшей стороны Теюб Шарифов добавил, что также было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», так как неадеквадность мужчины проявилась ещё на борту самолёта и экипаж предупредил наземные службы о необходимости задержания, однако этого не было сделано.

Ранее Витиков признал свою вину и раскаялся. Однако он не смог объяснить мотивы своего поступка, указав, что находился под действием наркотиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

