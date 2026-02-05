В США заявили о возобновлении диалога с военными РФ на высоком уровне

Вашингтон и Москва достигли договорённости о возобновлении диалога на высоком уровне между военными ведомствами. Об этом со ссылкой на Европейское командование вооруженных сил США сообщает Associated Press.

Отмечается, что договрённость была достигнута по итогам встречи в Абу-Даби верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем с высокопоставленными военными чиновниками из России и Украины.

«Новый канал связи обеспечит постоянный контакт между военными ведомствами, поскольку стороны продолжают работать над достижением прочного мира», - говорится в сообщении.

Ранее в Пентагоне заявили, что Россия является постоянной, но контролируемой угрозой востоку НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
