Токаев предложил Трампу взять Гренландию в аренду
Президенту США Дональду Трампу следует взять Гренландию в аренду на 120 лет. Как пишет RT, с таким предложением выступил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.
В интервью пакистанскому изданию The News International он отметил, что подобный договор станет выгодным и для США, и для Дании, которая, к тому же, сможет сохранить суверенитет.
«В международной практике существует множество сопоставимых случаев... практические аспекты такого соглашения могут служить общим стратегическим интересам», - указал президент Казахстана.
Ранее Трамп заявил, что переговоры по Гренландии уже начались. Также он выразил надежду на «хорошую сделку» для Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США и РФ якобы близки к достижению договоренности по ДСНВ
- Токаев предложил Трампу взять Гренландию в аренду
- В России призвали узаконить овербукинг авиабилетов
- Фигуристы и «умалишенные»: Чего ждать россиянам от Олимпиады-2026 в Италии
- Стоимость биткоина упала ниже $70 тысяч
- В США заявили о возобновлении диалога с военными РФ на высоком уровне
- Россиянам рассказали, для чего обновили классификатор профессий
- Путин открыл Год единства народов России
- Путин наградил лауреатов президентских премий для молодых учёных
- Мир на грани: Что ждет Россию и США после отказа от ДСНВ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru