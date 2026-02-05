Токаев предложил Трампу взять Гренландию в аренду

Президенту США Дональду Трампу следует взять Гренландию в аренду на 120 лет. Как пишет RT, с таким предложением выступил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.

Жители Гренландии отказались от идеи присоединения к США за деньги

В интервью пакистанскому изданию The News International он отметил, что подобный договор станет выгодным и для США, и для Дании, которая, к тому же, сможет сохранить суверенитет.

«В международной практике существует множество сопоставимых случаев... практические аспекты такого соглашения могут служить общим стратегическим интересам», - указал президент Казахстана.

Ранее Трамп заявил, что переговоры по Гренландии уже начались. Также он выразил надежду на «хорошую сделку» для Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
