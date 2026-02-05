Стоимость биткоина упала ниже $70 тысяч

В частности, стоимость криптовалюты за сутки снизилась почти на 8% - до 69 969 долларов. При этом на криптобирже Binance биткоин подешевел ещё сильнее - до 69 994 долларов.

Ранее эксперт в области криптовалют Евгений Каминский заявил «Радиоточке НСН», что обвалы биткоина - это нормальный способ «остудить» перегретые ожидания и вытряхнуть краткосрочных спекулянтов.

Он добавил, что «после внушительного роста за год и обновления максимумов рынок просто не может идти вверх».

