Стоимость биткоина упала ниже $70 тысяч
Стоимость биткоина впервые с ноября 2024 года упала ниже 70 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов, на которые ссылается РИА Новости.
В частности, стоимость криптовалюты за сутки снизилась почти на 8% - до 69 969 долларов. При этом на криптобирже Binance биткоин подешевел ещё сильнее - до 69 994 долларов.
Ранее эксперт в области криптовалют Евгений Каминский заявил «Радиоточке НСН», что обвалы биткоина - это нормальный способ «остудить» перегретые ожидания и вытряхнуть краткосрочных спекулянтов.
Он добавил, что «после внушительного роста за год и обновления максимумов рынок просто не может идти вверх».
